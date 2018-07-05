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Eski 1. Ordu Komutanı Tolon dolandırıldı

Aralarında Emekli Orgeneral Hurşit Tolon'un da bulunduğu 8 kişi, telefon dolandırıcılarının kurbanı oldu.

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Eski 1. Ordu Komutanı Tolon dolandırıldı

Kendilerini hakim ve savcı olarak tanıtan şüpheliler, 8 ayrı kişinin 400 bin lirasını dolandırdı.

Dolandırılanlar arasında Emekli Orgeneral Hurşit Tolon da bulunuyor.

Tolon'un 1'i Suriye uyruklu 2 dolandırıcıya yaklaşık 13 bin dolarını kaptırdığı öğrenildi.

Dolandırıcılar tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, söz konusu 2 telefon dolandırıcısını yakaladı.

Zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Emekli Orgeneral Hurşit Tolon
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