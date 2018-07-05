Eski 1. Ordu Komutanı Tolon dolandırıldı

Kendilerini hakim ve savcı olarak tanıtan şüpheliler, 8 ayrı kişinin 400 bin lirasını dolandırdı.

Dolandırılanlar arasında Emekli Orgeneral Hurşit Tolon da bulunuyor.

Tolon'un 1'i Suriye uyruklu 2 dolandırıcıya yaklaşık 13 bin dolarını kaptırdığı öğrenildi.

Dolandırıcılar tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, söz konusu 2 telefon dolandırıcısını yakaladı.

Zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kaynak: TRT Haber