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Buradasınız : » » Eşinin hattıyla ByLock kullanan eski HSK başmüfettişine ceza

Eşinin hattıyla ByLock kullanan eski HSK başmüfettişine ceza

Gaziantep'te, FETÖ'ye yönelik görülen davada, eski Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) başmüfettişi tutuklu sanık Selami C, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Eşinin hattıyla ByLock kullanan eski HSK başmüfettişine ceza

Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına KHK ile ihraç edilen eski cumhuriyet savcısı tutuklu sanık Selami C. ile eşi eski öğretmen tutuksuz sanık Selvihan C. ve avukatları katıldı.

Mahkeme heyetinin, son savunmasını yapmasını istemesi üzerine söz alan sanık Selami C, silahlı terör örgütü üyesi olmadığını ve ByLock kullanıcısı olmadığını belirterek beraatini talep etti.

Sanık Selvihan C. ise savunmasında, telefon hattını eşinin talebi üzerine aldığını ancak kullanmadığını, örgütle herhangi bir bağlantısının bulunmadığını savundu.

Mahkeme heyeti, sanık Selami C'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Sanık Selami C'nin tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alan mahkeme heyeti, tahliyesine karar verirken, sanık Selvihan C. hakkında da yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi.

Kaynak: AA

Etiketler: mahkeme, hsk, Gaziantep, FETÖ davası, fetö, bylock
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