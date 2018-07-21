Eşinin ailesinden 5 kişiyi pompalı tüfekle öldüren kişi teslim oldu

Aydın Nazilli'de, boşanma aşamasında olduğu eşinin ailesinin evine 2 pompalı tüfekle baskın yaparak 5 kişiyi öldürüp, 4 kişiyi yaralayan Mustafa Duran polise teslim oldu.
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