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Eşinin ailesinden 5 kişiyi pompalı tüfekle öldüren kişi teslim oldu

Aydın Nazilli'de, boşanma aşamasında olduğu eşinin ailesinin evine 2 pompalı tüfekle baskın yaparak 5 kişiyi öldürüp, 4 kişiyi yaralayan Mustafa Duran polise teslim oldu.

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Eşinin ailesinden 5 kişiyi pompalı tüfekle öldüren kişi teslim oldu

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Etiketler: aydın, pompalı tüfek
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