  • 19 MAYIS 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 4.494
    EURO 5.292
  • BIST 102410.3
    ALTIN 186.535
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Eşini, iki çocuğunu ve babasını öldürüp teslim oldu

Eşini, iki çocuğunu ve babasını öldürüp teslim oldu

Bursa'nın Mudanya ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen kişi, babasını, eşini ve iki çocuğunu tabancayla vurarak öldürdükten sonra jandarma ekiplerine teslim oldu.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Eşini, iki çocuğunu ve babasını öldürüp teslim oldu

Bursa'nın Mudanya ilçesinde babasını, eşini ve iki çocuğunu silahla öldüren zanlı adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, bir süredir işsiz ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 43 yaşındaki Hamza S., 38 yaşındaki eşi Havva S., kızı Rümeysa S. ve oğlu Süleyman S. ile Mudanya ilçesine bağlı kırsal Evciler Mahallesi'ndeki babası Hasan S'nin evine gitti.

Hamza S, ailesiyle iftar yaptıktan sonra yanındaki tabancayla evde rastgele ateş etmeye başladı. Silah seslerini duyan komşular durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Hasan S, Havva S, Rümeysa S. ve Süleyman S'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerine teslim olan katil zanlısı Hamza S. ise gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri ve cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından cesetler otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Zanlı Hamza S, jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Hamza S, basın mensuplarının "Neden yaptınız?" sorusuna da "Namusum için" cevabını verdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Eşini, iki çocuğunu ve babasını öldürüp teslim oldu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER