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Esenyurt'ta yangın paniği: 12 kişi mahsur kaldı

Esenyurt'ta bir binada çıkan yangında mahsur kalan ve dumandan etkilenen 12 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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Esenyurtta yangın paniği: 12 kişi mahsur kaldı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir apartmanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler binanın giriş katını sardı. Bu katta bulunan apartman sakinlerinden bazıları kendilerini güçlükle dışarı attı.

Yangın nedeniyle binanın içini duman kapladı. Üst katlardaki kişiler ise mahsur kaldı ve dumandan etkilendi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

12 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri, üst katlarda mahsur kalan 12 kişiyi merdivenli araçla indirerek olay yerinde hazır bekleyen 112 Acil Servis görevlilerine teslim etti.

Aralarında kadınlar ve çocukların da bulunduğu bu kişiler ambulanslarla Esenyurt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye görevlileri daha sonra binada duman tahliyesi çalışması yaptı.

Polisler ise olay yerine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, esenyurt, yangın
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