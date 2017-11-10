  • 10 KASIM 2017, CUMA

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Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu

Polis tarafından İstanbul Esenyurt'ta belirlenen yaklaşık 10 adrese yapılan baskın yapıldı. Aranan şüphelilerden bazıları yakalandı.

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Esenyurtta uyuşturucu operasyonu

Esenyurt'ta bir miktar uyuşturucu ele geçirilen operasyonda, bazı şüpheliler gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine Esenyurt'ta bazı kişilere ait önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polisleri ve polis helikopterinin desteğiyle yürütülen çalışmalarda, söz konusu yaklaşık 10 adreste yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyon kapsamında ekipler, aranan bazı şüphelileri yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifade işlemleri için Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine götürüldü.

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, uyuşturucu operasyonu, esenyurt
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