Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu

İstanbul Esenyurt'ta polis tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede önceden belirlenen 14 adrese özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenledi.

Şüphelilerin bulunduğu adreslere gelen ekipler, bu binaların çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Ekipler, haklarında gözaltı kararı bulunan 10 şüphelinin adreslerinde özel harekat polislerinin yardımıyla arama yaptı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan zanlılardan bazıları sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

Polisin bazı adreslerde aramalarının sürdüğü öğrenildi. AA