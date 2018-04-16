Esenyurt'ta tüm yollar artık "tek yön"den akacak

Esenyurt Belediyesi, tüm cadde ve sokakların tek yön olacağını açıkladı.

Belediye'nin yapacağı tek yön uygulamasıyla, ilçe trafiği büyük oranda rahatlayacak. Yayaların daha rahat yürümesi sağlanırken, yeni alanların açılmasıyla park problemi de büyük ölçüde çözülecek.

"Yeni park alanları açılacak"

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, uygulamanın önümüzdeki günlerde başlayacağını belirterek, "Esenyurt halkının emrindeyiz. Vatandaşlarımızın günlük hayatını kolaylaştırmak en büyük hedefimiz. Bu doğrultuda yollarda tek yön uygulamasını hayata geçiriyoruz. Bununla trafik rahatlayacak. Araçların kafa kafaya gelmesi önlenecek. Yeni park alanları açılacak" dedi.

Alatepe, şimdiye kadar 60 cadde ve sokakta 33 bin 774 metrekarelik alanda 16.06 kilometrelik yol çalışması yapıldığını vurgulayarak, "59 sokakta da ham yol yapıldı. Şimdi yapacağımız çift taraflı trafiği tek yöne değiştirme uygulamasının herhangi bir maliyeti de olmayacak. Şeritleri belirleme ve işaretleme gibi işlemler yapılacak. İlçe trafiği rahatlayacağı gibi vatandaşlarımızın araçları için de yeni park alanları oluşacak. Yayalar daha rahat yürüyecek" diye konuştu.

Kaynak: İHA