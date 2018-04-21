Esenyurt'ta rehine krizi

Esenyurt'ta 2 kişiyi rehin alan şahıs kısa bir süre sonra rehineleri serbest bıraktı. Üzerine benzin döken şahsı ikna çalışmaları sürüyor.
Ayrıntılar geliyor...
TSK'dan Afrinlilere acil yardım hastanesi
Rusya: Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü Duma'ya girdi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi 2 trilyon dolar milli gelir düzeyine çıkaracağız
Macron, Trump'la Filistin konusunu görüşecek
Çiftlik Bank sinema filmi oluyor
BM koordinatöründen Gazze'de çocukları öldüren İsrail'e tepki
Adalet Bakanı Gül, Yunanistan'a yazdığı mektubu değerlendirdi
24 evi soyup, tatile ve eğlenceye gittiler: 4 gözaltı