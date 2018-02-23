Esed'den kaçtılar YPG/PKK'nın zulmüne uğradılar

İç savaşın başlamasıyla Esed rejiminin bombalı saldırıları ve işkencelerine maruz kalan Hamalı Mustafa ve Türki ailesi, 2 yıl önce evlerinin yıkılması ve yakınlarının öldürülmesinin ardından Afrin kırsalındaki Cinderes'e bağlı bir köye kaçtı.

Burada hayatlarını günlük işlerinde çalışarak sürdüren akraba iki aile, YPG/PKK'nın çocuklarını zorla saflarında yer almaya zorlaması üzerine iki hafta önce tehlikeli bir yolculuğun ardından Hatay'a gelmeyi başardı.

Aileler, Reyhanlı'daki sınır mahallesinde daha önce Türkiye'ye sığınan yakınlarının yanına yerleşti.

Esed ve YPG/PKK'nın zulmünden kaçan 7 çocuk babası Salih El Mustafa, Afrin'de terör örgütünün kontrolünde yaşamak zorunda kaldıklarını söyledi.

Hama'da iki kuzeninin bombalı saldırıda öldüğünü ve kendisinin de bir süre hapse atıldığını ifade eden Mustafa, şunları dile getirdi:

"Esed, memleketimiz Hama'yı harap etti, yaktı, yıktı. Çok sayıda akrabam hayatını kaybetti. Sonra Afrin kırsalına geldik. Burada da YPG/PKK'nın zulmüyle karşılaştık. İkisinin birbirinden hiç farkı yok. YPG/PKK, çocuklarımızı askere almak istedi. Biz de kabul etmeyerek kaçmaya karar verdik. Afrin operasyonunu destekliyoruz."

Mustafa, Suriye'nin teröristlerden temizlenmesini istediklerini vurgulayarak, kendilerine sahip çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiklerini belirtti.

"Kaçmak isteyen çok kişi var"

Büyükannesinin Türkiye'den Suriye'ye gelin geldiğini ve bu nedenle Türki soy ismini aldıklarını anlatan Muhammed Türki de Hama'da yaşarken mahallelerinin Esed rejiminin yoğun saldırılarına maruz kaldığını belirtti.

Hayatta kalmak için Afrin kırsalına kaçtıklarını belirten Türki, "Hama'da Esed rejimi ve şebbihaların zulmünden, Afrin'de ise YPG/PKK eşkiyasından kaçmak zorunda kaldık. Herkesi zorla askere almak istiyorlar. Orada halkı silah zoruyla tutuyorlar. Biz gece zeytin bahçeleri arasından kaçarak kurtulduk. Arkamızdan kurşun sıktılar. Şuan YPG/PKK zulmünden kaçmak isteyen çok aile var ama kaçamıyorlar." ifadesini kullandı. Türki, Türkiye'nin tüm Suriye'ye huzur getirmesini istediklerini kaydetti.

Kaynak: AA