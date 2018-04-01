Esed rejimi Türkiye Diyanet Vakfı'nın Suriye'deki barınma merkezi vuruldu

Beşşer Esed'in abluka altında tuttuğu Doğu Guta'da tahliyeler devam ediyor. Yaşanan insani dram karşısında Türkiye de çalışmalarını sürdürüyor.
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) bu kapsamda, 27 Mart'ta Doğu Guta'dan tahliye edilenlerin geçici barınma merkezlerine yerleştirilmesini sağladı.
Rejim uçakları saldırdı
Esed rejimine ait uçaklar bugün Türkiye Diyanet Vakfı'nın İdlib'in Eriha bölgesinde kurduğu barınma merkezine saldırdı.
Vakıf, Twitter'dan geçici barınma merkezinin vurulma anını paylaştı.
Doğu Gutalı ailelerin tahliyeleri sonrası İdlib'in Eriha bölgesinde bini aşkın kişinin kaldığı geçiçi barınma merkezimiz rejim uçakları tarafından vuruldu pic.twitter.com/W92kFk8sGB— TürkiyeDiyanetVakfı (@DiyanetVakfi) 1 Nisan 2018
TDV, "Doğu Gutalı ailelerin tahliyeleri sonrası İdlib'in Eriha bölgesinde bini aşkın kişinin kaldığı geçiçi barınma merkezimiz rejim uçakları tarafından vuruldu" mesajını paylaştı.
Kaynak: TRT Haber