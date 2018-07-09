Esed rejimi 6 ayda 3 bine yakın varil bombası kullandı

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Esed rejiminin, muhaliflerin kontrolündeki sivil yerleşimlere bu yılın Ocak-Haziran aylarında düzenlediği varil bombası saldırılarına dair raporunu yayımladı.

Raporda, yılın ilk 6 ayında saldırılarda kullanılan 2 bin 908 varil bombası yüzünden 44'ü çocuk, 52'si kadın toplam 169 sivilin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Rapora göre, rejimin söz konusu süre içerisindeki varil bombalı saldırılarında aralarında 9 mescit ve 18 sağlık merkezinin de bulunduğu toplamda 32 sivil yaşam merkezi hedef alındı.

Buna göre rejim güçleri bu yıl Ocak ayında 427, Şubat'ta 407, Mart'ta 793, Nisan'da 761, Mayıs'ta 93, Haziran'da ise 427 kez varil bombası kullandı.

Varil bombası saldırılarının son bulması gerektiği belirtilen raporda, rejime silah ve para desteğinin kesilmesi çağrısı yapıldı.

Maliyeti 50 dolar, etkisi büyük

Rejim, 50 dolarlık düşük maliyetine karşın büyük yıkım etkisi nedeniyle varil bombalarını tercih ediyor.

Bu bombalarla çoğunlukla sivil alanları hedef alan rejim, en yüksek can kaybının ortaya çıkmasını hedefliyor. İçine doldurulan patlayıcı miktarına göre bombalar, 50-200 metrelik alanda tahribata neden oluyor.

Atılış şekli askeri terminolojide "serbest düşüş ilkesi" olarak tanımlanan varil bombaları, yerleşim yerlerine verdikleri hasarla sivilleri göçe zorluyor.

Kaynak: AA