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Erzurumlular Ecdadın izinde

Erzurum'da, "93 Harbi"nin yıldönümünde binlerce insan Türk bayraklarıyla Aziziye Tabyaları'na yürüdü.

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Erzurumlular Ecdadın izinde

Nene Hatun'un torunları, "Ecdada Saygı" yürüyüşünde yollara döküldü.

Erzurum, atalarının 140 yıl önce işgalcilere karşı gösterdiği destansı direnişin yıldönümünde yine ayaktaydı.

7'den 70'e her yaştan insan, sabah namazının ardından, bayraklarla kahramanlık destanını yazıldığı Aziziye Tabyaları'na yürüdü.

20 bin vatandaş katıldı

Tarihte "93 Harbi" olarak anılan 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın en çetin muharebelerinin yaşandığı ve düşmek üzere iken ellerindeki balta ile nacaklarla savaş meydanına koşan halkın desteğiyle düşmanın yenildiği Topdağı'ndaki Aziziye Tabyaları'na saygı yürüyüşü yapılması için Erzurum Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince bir yürüyüş organize edildi.

Bu yıl beşincisi gerçekleştirilen ve kent merkezinden 4 kilometre uzaklıktaki Top Dağı'nda yer alan Aziziye Tabyaları'na yapılan yürüyüş öncesi, sabah ezanının ardından tarihteki gibi cami hoparlörlerinden "Ey Erzurumlular, ey ahali. Düşman Aziziye tabyalarını bastı. Allah'ını seven, eli silah tutan herkes, askerlerimizin yardımına koşsun. Vatanını ve milletini seven yetişsin." çağrıları yapıldı.

Ezan ve çağrılarla kentteki camilerde buluşan yaklaşık 20 bin vatandaş, sabah namaz sonrası okunan selalar eşliğinde önce Karskapı Şehitliği'ne yürüdü.

Çocukların ve yaşlıların da aralarında bulunduğu Erzurumlular, daha sonra sabahın erken saatlerinde soğuk havaya rağmen ellerinde Türk bayraklarıyla Aziziye Tabyaları'na kadar yürüdü.

"Dedeciğim ben geldim"

Osmanlı askeri kıyafeti giyen atlılar, ellerinde Türk bayrakları olan bisikletliler, üzerinde "Dedeciğim ben geldim" tişörtlü giyen çocukların yanı sıra asker ve polislerin de katıldığı yürüyüş sırasında temsili dokuz pare top atışı da yapıldı. 

Tabyada, Sultan 2. Abdülhamit'in fermanı, şiirler ve şehitler için Kur'an-ı Kerim okunup Erzurum İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula tarafından dualar edildi.

Ruslar ve Ermenilere karşı mücadele edilen tabyaları gezen vatandaşlar, Aziziye savunmasındaki fedakarlığıyla tarihe geçen Nene Hatun'un kabrini de ziyaret etti.

TRT HABER/AA


 

Etiketler: erzurum, ecdada saygı yürüyüşü, aziziye tabyaları
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