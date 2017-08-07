  • 07 AĞUSTOS 2017, PAZARTESI

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Erzurum'daki orman yangınında söndürme çalışmaları sürüyor

Erzurum'un Oltu ilçesinde önceki gün çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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Erzurumdaki orman yangınında söndürme çalışmaları sürüyor

Erzurum'un Oltu ilçesinde Yukarıçamlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda önceki gün henüz belirlenemeyen nedenle başlayan ve dün kontrol altına alınan yangın, arazinin engebeli olması, ulaşımda güçlük yaşanması ve rüzgarın etkisiyle tamamen söndürülemedi.

Özellikle rüzgarın etkisiyle yeniden büyüyüp geniş alana yayılan yangına, Oltu Orman İşletmesi Yangın Söndürme ekipleri ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlilerince müdahale ediliyor.

Ekiplerin, arazinin engebeli ve ulaşımın olmaması nedeniyle iş makineleriyle 4 kilometrelik yol açılarak güçlükle müdahale ettiği yangına müdahale için Oltu Kaymakamlığınca belediye hoparlörlerinden yapılan anonslarla gönüllü vatandaşlar yardıma çağrıldı.

Çağrı üzerine Oltu Belediyesi önüne gelen bazı vatandaşlar, yangına müdahale etmek için belediyece tahsis edilen minibüslerle bölgeye götürüldü.

Bölgedeki ekipler ve gönüllü vatandaşlar, 3 gündür söndürülemeyen yangını söndürmeye çalışıyor.

Etiketler: erzurum, orman yangını, Erzurum'un Oltu ilçesi, orman yangını söndürme çalışmaları
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