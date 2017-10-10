Erzurum'daki avukatların FETÖ davasında karar çıktı

Erzurum'da birleştirilen dava kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları ve aralarında eski Erzurum Barosu Başkanı Mehmet Güzel ile örgütün sözde "avukat ünitesinden sorumlu il imamı" olduğu öne sürülen eski öğretmen Hasan Aslan'ın da bulunduğu 7'si avukat 10 sanığın yargılandığı davada karar verildi.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar eski Baro Başkanı Mehmet Güzel, Şerafettin Yaşar Laloğlu, Hakan Dişkeser, tutuksuz sanıklar Fatih Topal, Mehmet Salih Bayoğlu, Serhat Akbulut, Halil Timurhan Gür ve Lokman Pirim ile sanık avukatları katıldı.

Duruşmaya, Hasan Aslan Rize L Tipi Cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken, Bayram Candan ise katılmadı.

Geçen celse esas hakkındaki mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, sanıklardan Candan, Aslan ve Güzel'in, "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" suçundan, diğer sanıklardan Dişkeser, Pirim, Bayoğlu, Akbulut ve Laloğlu'nun da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmalarını istemişti.

Örgütün yapısı ve işleyişi hakkında bilgi verdikleri gerekçesiyle sanıklardan Dişkeser ile Laloğlu'nun, "etkin pişmanlık hükümleri" dikkate alınarak hükümle tahliyelerine karar verilmesini talep eden cumhuriyet savcısı, "silahlı terör örgütüne üye olmak"la suçlanan sanıklar Gür ve Topal'ın ise delil yetersizliğinden beraatine karar verilmesini istemişti.

Laloğlu, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasında, "Ben hiçbir şekilde suç teşkil etmeyen, içeriğinde en ufak bir örgüt faaliyeti bulunmadan yaptığım namaz kılmak, Kuran-ı Kerim okumak ve dini toplantılara arkadaşlarla katılmaktı. Bunun dışında da hiçbir suç teşkil eden en ufak bir hareketim bulunmamaktadır. Üzerime atılı suçlamayı kesinlikle kabul etmiyorum, beraatime karar verilmesini istiyorum." dedi.

Sanık Güzel, son sözü olarak, "Önceki savunmalarımı tekrar ederim, öncelikle beraatimi, mahkemeniz aksi kanaatte ise etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanarak tahliyeme karar verilmesini talep ederim." dedi.

Sanık Aslan ise "Hakkımdaki tek delil Pirim ve Bayoğlu'nun soyut beyanlarıdır. Bunun dışında aleyhime bir delil yoktur. Tahliyemi talep ederim." ifadelerini kullandı.

Sanık Akbulut de "Suç işlemedim, huzurunuzda bulunmaktan pişmanlık duyuyorum. Takdir mahkemenizindir." diye konuştu.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklar Mehmet Salih Bayoğlu, Serhat Akbulut ve Lokman Pirim'i "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapisle cezalandırarak denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına ve cezanın ertelenmesine, etkin pişmanlık kapsamında bilgiler veren sanıklar Şerafettin Yaşar Laloğlu ve Hakan Dişkeser'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 4 yıl 8 ay 7 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Bayram Candan ve Hasan Aslan hakkında "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" suçundan 15 yıl hapis cezası veren heyet, etkin pişmanlık kapsamında bilgiler veren eski Baro Başkanı Mehmet Güzel hakkında ise aynı suçtan 13 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına hükmetti.

Fatih Topal ve Halil Timurhan Gür hakkında beraat kararı veren heyet, Laloğlu ve Dişkeser'in tahliyelerine, Candan, Aslan ve Güzel'in tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.