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Erzurum'da trafik kazası: 1 polis şehit, 13 yaralı

Aşkale ilçesinde bir otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu, özel harekat polisi şehit oldu, 13 kişi de yaralandı.

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Erzurumda trafik kazası: 1 polis şehit, 13 yaralı

Erzurum'un Aşkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir özel harekat polisi şehit oldu, 13 kişi yaralandı.

Trabzon'dan gelen özel harekat polisi Burak Sancar'ın kullandığı 34 SP 7157 plakalı otomobil, Bayburt-Erzurum karayolunun Kop Dağı mevkiindeki virajda kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Ercan Çiçek yönetimindeki 21 LA 225 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada, otomobildeki Sancar araçta sıkıştı, fındık işçilerini taşıyan minibüsteki 13 kişi de yaralandı.

Olay yerine giden itfaiye ekiplerince araçtan çıkartılan Sancar'ın hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Fındık toplamak için Karadeniz bölgesine giden minibüsteki yaralılar, Erzurum'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Şehit polis memuru Sancar'ın cenazesi ise toprağa verilmek üzere Kocaeli'ye gönderildiği belirtildi.

Etiketler: trafik Kazası, erzurum, 13 yaralı, 1 polis şehit
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