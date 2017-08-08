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Erzurum'da trafik kazası: 1 polis şehit, 13 yaralı

Aşkale ilçesinde bir otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu, özel harekat polisi şehit oldu, 13 kişi de yaralandı.