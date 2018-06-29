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Erzurum'da terör operasyonu: 3 gözaltı

Erzurum Karayazı'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Erzurumda terör operasyonu: 3 gözaltı

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmalar kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın milis yapılanması mensubu oldukları değerlendirilen şüphelilerin faaliyetlerinin ortaya çıkarılması ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu çerçevede Karayazı ilçesi Karabey Mahallesi Gege mezrasına operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, terör örgütü mensuplarıyla işbirliği halinde oldukları değerlendirilen 3 zanlı yakalandı.

Bu kişilerden bir av tüfeği, bu silaha ait 50 mermi ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Zanlılar, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

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