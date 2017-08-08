Erzurum'da sıcak havada buz pateni keyfi

Kış mevsiminin en sert geçtiği kentlerden Erzurum'da soğuk havaya alışkın olan vatandaşlar, yazın sıcaklarda, buz pateni ve buz hokeyi salonlarına ilgi gösteriyor. Erzurumlular, zeminindeki buzların erimemesi için sıcaklığı sıfırın altında 8 derecede tutulan salonlarda spor yapıyor.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü antrenörü Yakup Arslan, AA muhabirine, buz hokeyi ve buz pateni yapılan 4 salonda, "Yaz Spor Okulları" adıyla hizmet verdiklerini söyledi.

Tesislerindeki yaz okullarının, eğitim öğretim döneminin kapanışından hemen sonra başladığını bildiren Arslan, "Profesyonel hocalarla yaklaşık 5 bin çocuğa bu salonlarda eğitim veriyoruz. Müdürlük olarak buz hokeyi takımımız var. Süper Lig'de de gençler takımımız var. Amacımız spor okullarıyla buz hokeyi takımının altyapısını oluşturmak, hatta milli sporcu yetiştirmek. Kente 6 yıl önce kurulan bu tesislerin hakkını vermek istiyoruz." dedi.

Arslan, bu okullarla çocukların yaz tatilini güzel değerlendirmesini de sağladıklarını belirtti.

Yazın her branşta sporu yapmanın zor olduğunu dile getiren Arslan, şu ifadeleri kullandı:

"İnsanlar serinlemeyi de tercih ettiği için buz sporları yazın ilgi görüyor. Türkiye genelinde spor yapmak isteyip de sıcaktan bunalanlara buz patenini öneririm. Salonlarımız eksi 8 derece. Bu salona girenler çıkmak istemiyor. Sıcaktan bunalanlar hem spor yapmanın hem de serinlemenin keyfini yaşıyor. Kışın bu salonları üniversite öğrencileri de eğlenmek için tercih ediyor. Vatandaşlar, gündüz sıcaklıklarından etkilenmemek için buz salonlarına gelip, sıcaklık dışarıda 38 dereceyken burada çocuklarını izliyor ve güneşin etkisinden tamamen uzaklaşıyor."

"Burada dışarıdaki sıcaktan etkilenmiyoruz"

Vatandaşlardan Beran Tosunoğlu, 4 yıldır buz hokeyi ve buz pateni yaptığını anlatarak, "Buz sporlarını sevdiğim için bu salonlardan yararlanmak istiyorum. İstanbul'da insanlar denize girerek serinliyor, biz de Erzurum'da sıcak havadan etkilenmeden buz pistlerinde sporumuzu yapıyoruz." diye konuştu.

Nisanur Güvensin de buz patenini sevdiğini ifade ederek, "Daha önceleri halk seanslarına geliyordum. Şimdi spor okullarına gelmeye başladım. Gayet eğlenceli geçiyor. Dışarıda kavurucu sıcak varken, biz buz üzerinde bundan etkilenmiyoruz. Erzurum'da deniz yok, biz de hem buz pateni yapıp hem serinliyor hem de eğleniyoruz." dedi.

Hatice Özkaya ise oğlu ve yeğenini buz patenine getirdiğini, kendisinin de onları izlerken salonda serinlediğini kaydetti.