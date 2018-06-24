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Erzurum'da sahte seçim gözlemcisine gözaltı

Erzurum'da sahte "bağımsız seçim gözlemcisi" yaka kartı ile bir okula girmeye çalışan ve terör örgütü PKK propagandası yapmaktan suç kaydı bulunan kişi yakalandı.

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Erzurumda sahte seçim gözlemcisine gözaltı

Erzurum'un Tekman ilçesinde sahte "bağımsız seçim gözlemcisi" yaka kartı taşıyan kişi gözaltına alındı.

Tekman İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin güvenli şekilde yapılması amacıyla aldıkları tedbirler çerçevesinde Atatürk İlkokulu'na "bağımsız seçim gözlemcisi" yaka kartı takarak oy kullanılan bir okula girmeye çalışan Sertaç Ö'nün durumundan şüphelendi.

Yapılan incelemede üzerindeki kartın sahte olduğu belirlenen Sertaç Ö, gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen ve terör örgütü PKK propagandası yapmaktan adli makamlarda suç kaydı bulunan zanlı, polis merkezine götürüldü.

Sertaç Ö'nün işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA

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