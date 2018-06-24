Erzurum'da sahte seçim gözlemcisine gözaltı

Erzurum'da sahte "bağımsız seçim gözlemcisi" yaka kartı ile bir okula girmeye çalışan ve terör örgütü PKK propagandası yapmaktan suç kaydı bulunan kişi yakalandı.

24 Haziran 2018 Pazar 14:54





