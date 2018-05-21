Erzurum'da sağanak sonrası yol çöktü

Erzurum'da öğlen saatlerinde başlayan sağanak yağmur, zaman zaman doluya dönüştü.

Şiddetli yağış sonrası şehir merkezinde park alanı olarak kullanılan yol çöktü. Sürücüsü içinde olmayan bir araç enkaz altında kaldı. Olayda can kaybı ve yaralanan olmadı.

Dolu ve yağmurun yağmasıyla Erzurumun bazı ilçelerindeki mahallelerde su birikintileri oluştu. Bazı araçlar yolda kalırken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Belediye ekipleri, yağmurun biraz dinmesiyle birlikte çalışmalara başlayarak, sorunları gidermeye çalıştı. Yağmur sonrası zemin katta bulunan bazı dükkan ve depolar sular altında kaldı.

Yağan yağmur ve dolu, hayatı olumsuz etkilerken, vatandaşlar da ıslanmamak için kapalı alanlara sığındı. Kentte yağış devam ediyor.

Kars'ta şiddetli yağış

Kars'ta şiddetli sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, caddelerde biriken sular nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Kentte aralıklarla devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Sabah başlayan ve zaman zaman şiddetini artıran yağış nedeniyle Kaleiçi Mahallesi'nde bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katını su bastı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu boşaltmaya çalışırken, Kars Belediyesi ekiplerinden yardım istedi.

Evliya Camisi çevresinde de araçlar, şiddetli sağanak nedeniyle yollarda biriken suların içinde kaldı. Su birikintileri nedeniyle bazı sürücüler geri dönmek zorunda kaldı.

Yağış kentte etkisini sürdürüyor.

Kaynak: TRT Haber, İHA, AA