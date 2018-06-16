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Erzurum’da sağanak sele dönüştü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sağanak yeniden etkili oldu. Erzurum Horasan ve Karayazı'da doluyla karışık yağış sele dönüştü.

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Erzurum Horasan ve Karayazı'da doluyla karışık yağış sele dönüştü. Horasan'a bağlı Danişment Köyü'nde dereden taşan sel suları bazı ev ve ahırlarda su baskınlarına neden oldu. 

Erzurum İspir'de de gök gürültülü sağanak nedeniyle, ilçe merkezinde bazı yollarda su birikintileri oluştu.

Erzurum Karayazı ile Ağrı Tutak ilçelerini birbirine bağlayan karayolu da sel suları dolayısıyla ulaşıma kapandı.

Aralıklarla devam eden yağışın ardından karayolunun bazı bölgelerinde küçük çaplı heyelanlar meydana geldi.

Yağış sebebiyle çok sayıda araç yolda kaldı, maddi hasarlı kazalar yaşandı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve karayolları ekiplerince yapılan çalışmaların ardından karayolu ulaşıma açıldı.

Kaynak: İHA 

Etiketler: yağmur, yağış, sel, sağanak, meteoroloji, ispir, horasan, erzurum
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