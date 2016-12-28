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Erzurum'da PKK'ya yönelik gözaltı

Erzurum'un 5 ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 21 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

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Erzurumda PKKya yönelik gözaltı

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Karayazı, Karaçoban, Hınıs, Çat ve Köprüköy ilçelerinde, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde köy komiteleri ile işbirlikçi yapılanmalarında hareket edip terör örgütüne yardım yataklık eden ya da sosyal medya aracılığıyla örgütün propagandasını yapan kişilere yönelik operasyon düzenlediği belirtildi.

"Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Şükrü Şahin" operasyonları kapsamında, 30 adreste eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 21 kişinin yakalandığı bilgisine yer verilen açıklamada, bu kişilerin adreslerindeki aramalarda ise 3 ruhsatsız av tüfeği, 13 cep telefonu, 3 tablet bilgisayar, 2 dizüstü bilgisayar, bilgisayar kasası ile çeşitli malzemelerin ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi amacıyla yapılan bu operasyonların azim ve kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.

Etiketler: valilik açıklaması, PKK, operasyon, kck, gözaltı, erzurum
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