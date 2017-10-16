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Erzurum'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Erzurum'un İspir ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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Erzurumda kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

İspir yönüne giden Fuat Y'nin kullandığı 25 ED 009 plakalı kamyonet, İspir-Yusufeli karayolunun Bahçeli Mahallesi yol ayrımında, karşı yönden gelen İbrahim Kabanlı idaresindeki 60 RA 640 plakalı otomobille çarpıştı.

Otomobildeki Nafiye Kabanlı (85) kaza yerinde öldü, yaralı sürücüler 112 Acil Servis ekiplerince İspir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sağlık durumu ciddiyetini koruyan otomobil sürücüsü Kabanlı, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kamyonet şoförü, tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Etiketler: erzurum, kaza
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