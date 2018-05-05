  • 06 MAYIS 2018, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.235
    EURO 5.061
  • BIST 102599.22
    ALTIN 178.771
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Erzurum'da kalkışa hazırlanan uçakta yangın

Erzurum'da kalkışa hazırlanan uçakta yangın

Erzurum Havalimanı'nda, İstanbul'a gidecek uçakta kalkıştan kısa bir süre önce yangın çıktı. Yangın nedeniyle yolcular tahliye edildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Erzurumda kalkışa hazırlanan uçakta yangın

Alınan bilgiye göre, saat 20.25 sularında, Erzurum Havalimanı'ndan İstanbul'daki Uluslararası Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitmek üzere kalkışa hazırlanan bir yolcu uçağının motor bölümünden kıvılcım çıktı.

Durumu fark eden pilotun motorları durdurmasının ardından uçaktaki yolcular görevlilerce tahliye edildi.

Motor bölümündeki alev, havalimanı itfaiye görevlilerince kısa sürede söndürüldü.

Tahliye edilen yolculardan Emrah Eren, olayın uçağın kalkmasına az zaman kala yaşandığını söyledi.

Eren, "Kalkmamıza yarım dakikadan daha az zaman kalmıştı ve arkadan çıkan büyük bir alev, gördüğümüz kadarıyla uçağın boyunu aşan alevdi. Uçağın içinde kargaşa oldu ve bayılanlar, yaşlı olan insanlar vardı. Biz bir şekilde dışarıya çıkmayı başardık." dedi.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER