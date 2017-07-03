Erzurum'da kaçak sigara operasyonu

Erzurum'da bir tıra düzenlenen operasyonda, 109 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen teknik ve istihbarat çalışması sonucu, bir tır ile İstanbul'a yüklü miktarda kaçak sigara götürüleceği bilgisine ulaştı.

Bu tespit üzerine, İstanbul'a gittiği tespit edilen M.İ'nin kullandığı tırı takibe alan ekipler, aracı Kuzey Çevre Yolu'nda durdurdu.

Güvenli alana çekilen tırdaki aramada, pvc ham maddesi bulunan çuvalların altına gizlenen 109 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Tır şoförü M.İ. gözaltına alındı.