Erzurum'da insan tacirlerine şafak operasyonu

Erzurum'da göçmen kaçakçıları ve yabancı uyruklulara yönelik 100 polisin katılımıyla düzenlenen drone ve özel harekat polisi destekli operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapan zanlıların yakalanması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucu Asayiş, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat şubelerine bağlı ekiplerinin de aralarında olduğu 100 polisin katılımıyla şafak vakti operasyon yapıldı.

Kent merkezindeki 12 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, göçmen kaçakçıları ile yabancı uyrukluların da bulunduğu çok sayıda kişi yakalandı.

Drone destekli operasyon sırasında göçmen kaçakçılığı şüphelisi bir kişinin apartman bahçesine attığı iki tabanca polis ekiplerince bulundu.

Söz konusu adreslerde arama da gerçekleştiren ekipler, gözaltına aldıkları yabancı uyruklular ile göçmen kaçakçılarını Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

Öte yandan, adresinde bulunamayan bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA