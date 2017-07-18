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Buradasınız : » » Erzurum'da 'Hero' yazılı tişört giyen 2 kişiye gözaltı

Erzurum'da 'Hero' yazılı tişört giyen 2 kişiye gözaltı

Türkçesi "kahraman" anlamına gelen, İngilizce "Hero" yazılı tişört giydikleri tespit edilen 2 üniversite öğrencisi gözaltına alındı.

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Erzurumda Hero yazılı tişört giyen 2 kişiye gözaltı

Erzurum'da, Türkçesi "kahraman" anlamına gelen İngilizce "Hero" yazılı tişört giyen 2 üniversite öğrencisi gözaltına alındı.

Yakutiye ilçesinde, 2 kişinin üzerinde İngilizce "Hero" yazılı tişört giydikleri yönündeki ihbar üzerine harekete geçen polis, zanlıları yakalamak için Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kameralarında inceleme başlatıp takibe aldı.

Takip sonucu, söz konusu yazının olduğu tişörtleri giydikleri anlaşılan Atatürk Üniversitesi öğrencisi 2 genç, üniversitenin kampüsündeki bir marketten çıkarken İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Şubeye götürülen ve isimleri açıklanmayan bu kişilerin emniyette verdikleri ifadede, giydikleri tişörtleri yaklaşık bir ay önce kentteki bir mağazadan aldıklarını belirterek, Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın sanıklardan astsubay Gökhan Güçlü'nün üzerinde "Hero" yazan tişörtle duruşmaya katılması olayından haberlerinin bulunmadığını söyledikleri kaydedildi.

Tartışmalara neden olan tişörtün satışını yapan, söz konusu 2 öğrencinin de tişörtü satın aldığını söylediği giyim firmasının, tüm şubelerine "Hero" yazılı tişörtlerin toplatılması için yazı gönderdiği bildirildi. 

Etiketler: erzurum, hero, gözaltı
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