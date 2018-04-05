Erzurum'da göçmen operasyonu

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Pasinler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yol kenarında kaçak göçmenlerin gruplar halinde yürüdüğü ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, bu alanlarda yaptıkları aramalarda kaçak olarak yurda giren Afganistan ve Pakistan uyruklu 366 göçmeni yakalayarak polis merkezlerine götürdü.

İran üzerinden kaçak olarak Ağrı'ya, ardından da Erzurum'a geldikleri belirlenen göçmenlerin, batı illerine gitmeyi amaçladıkları öğrenildi.

Kaynak: AA