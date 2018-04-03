Erzurum'da göçmen operasyonu

Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası otobüs terminali yakınında göçmenlerin gruplar halinde yürüdüğü ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Ekiplerce bu alanda ilk etapta kaçak olarak yurda giren Afganistan ve Pakistan uyruklu 250 göçmen yakalandı.

Ekiplerin sabah saatlerinden itibaren bölgede yaptıkları çalışmalar sonucu yakalanan göçmen sayısı yaklaşık 1000'e ulaştı.

Otobüslerle Gölbaşı ve Gürcükapı polis merkezlerine götürülen göçmenler, haklarında yasal işlem yapılması için Aşkale ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.

Kaçak göçmenlerden Afganistan uyruklu Nedim Muradi, ülkelerindeki savaştan kaçtıklarını söyledi.

Daha önce Nevşehir'de çalıştığını ifade eden Muradi, "Afganistan'da savaş var. Bacağımdan kurşun yedim ve platin takıldı. Çalışmak, para kazanmak için ailemle Türkiye'ye geldik. İran'da bizi çalıştırıyorlar ve paramızı vermiyorlardı. İran'ın çok katı kuralları var, sürekli bizi geri göndermekle tehdit ediyorlardı. Türkiye'de çalışıp ekmeğimi kazanmak istiyorum" dedi.

Kaynak: AA