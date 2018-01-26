Erzurum'da FETÖ'nün "usulsüzlük" davasında karar

Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması mensuplarının, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) üzerinden pansiyon yapılması amacıyla aldığı hibe desteğini usulsüz onayladıkları ve amacı dışında kullandıkları iddiasıyla 11 sanıkhakim karşısına çıktı.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanıklar ve avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasına ilişkin savunma yapan sanıklar, gizli tanıkların aleyhlerindeki ifadeleri ve suçlamaları reddederek beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Sanık avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu savundu.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Savaş G.'yi "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 12 yıl 6 ay, sanık Talha B. Ö'yü ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapisle cezalandırdı.

Cezalarında çeşitli gerekçelerle indirime gidilen sanıklar Mustafa B., Metin İ., Rıdvan B. ve Kenan D.'yi, "silahlı terör örgütüne üye olmak"tan 6 yıl 3 ay hapse mahkum eden heyet, daha önce aynı suçtan cezaya çarptırılan sanık Hasan Ö. hakkındaki davanın, aynı suçtan ikinci kez ceza verilemeyeceği gerekçesiyle reddine hükmetti.

"Silahlı terör örgütüne üye olma" ile "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından yargılanan Fatih K., Hamza İ., Halil Ş. ve Musa S. ise beraat etti.

Mahkeme heyeti, Talha B. Ö ve Savaş G.'nin tutukluluk halinin devamını, diğer tutuklu sanıkların ise hükümle tahliyelerini kararlaştırdı.

288 bin 741 lira hibeyi usulsüz kullanmışlar

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, KUDAKA üzerinden pansiyon yapılması amacıyla alınan devlet hibe desteğinin usulsüz olarak onaylandığı, desteğin amacı doğrultusunda kullanılmadığı, Akif Eğitim Şirketi'nin "Doğu Anadolu'nun En Büyük Pansiyon Projesi" adı altında KUDAKA'ya başvurduğu, projenin başarılı bulunarak sözleşme imzalandığı ve ajanstan 288 bin 741 lira hibe alındığı belirtiliyordu.

Kaynak: AA