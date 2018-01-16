Erzurum'da FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla il merkezi ve ilçelerde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, örgütün "gaybubet", "hijyen" ile "ışık" evlerinde yakalanan 48 kişinin İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Erzurum Adliyesine sevk edilen zanlılardan 25'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Zanlılardan 22'si adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı, biri ise cumhuriyet savcılığındaki ifadesinin ardından salıverildi.

Erzurum'da 20 Aralık'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla 48 kişi gözaltına alınmıştı. Zanlılardan 27'sinin, temin ettikleri sahte kimliklerle mahrem yapılanmadaki 21 kişinin, iller arasında dolaşımları ve hastanelerdeki tedavilerinin yapılmasını sağladıkları, örgüt mensubu oldukları gerekçesiyle arananların saklanmasına yardımcı oldukları ve örgüte eleman kazandırmaya çalıştıkları tespit edilmişti.

Zanlıların, darbe girişiminin ardından örgütte dağılmanın önüne geçilmesi amacıyla kurulan "gaybubet", "hijyen" ve "ışık" evlerinde, FETÖ'nün yeniden yapılanması ve firari mensupların saklanması için faaliyet yürüttükleri belirlenmişti.

Kaynak: AA