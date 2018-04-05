Erzurum'da FETÖ'nün mahrem imamına hapis

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Doğan ile sanık avukatı Gündüz Güneş katıldı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanık Doğan hakkında hükümle birlikte tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Son sözü sorulan sanık Doğan, tahliyesini istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Doğan'ı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl hapisle cezalandırdı.

Terörle Mücadele Kanunu kapsamında cezayı 9 yıla artıran heyet, sanık hakkında takdiri indirimi uygulayarak cezayı 7 yıl 6 aya indirdi.

Heyet ayrıca sanık Doğan hakkında hükümle birlikte tutukluluk halinin devamına karar verdi.

"Cemil" kod adını kullanıyordu

Sanık hakkında hazırlanan iddianamede, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde araştırma görevlisi olan Çetin Doğan'ın, FETÖ/PDY'nin Erzurum büyük bölge yapılanmasına bağlı küçük bölge içerisinde "Cemil" kod ismini kullanıp "Lise" biriminde (polis memurları sorumlusu) C vasfında mahrem imam olduğu anlatılıyordu.

Doğan'ın, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı, polis memurları grupları sorumlusu olduğu, örgüte himmet verdiği, örgüt içerisinde katalog evliliği yaptığı, örgüte müzahir Bank Asya Katılım Bankası'nda hesabının bulunduğu ve örgütte yönetici vasfında yer aldığı anlatılan iddianamede, sanığın kendisine bağlı örgüt birimi bulunduğu belirtiliyordu.

İddianamede, Doğan'ın, "terör örgütü yöneticisi olduğu" gerekçesiyle 15 ila 22,5 yıl arasında hapsi isteniyordu.

Kaynak: AA