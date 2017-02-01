  • 01 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Erzurum'da FETÖ'den 42 kişi gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında aralarında askeri personel, polis ve araştırma görevlilerin de bulunduğu 42 kişi daha gözaltına alındı.

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Erzurumda FETÖden 42 kişi gözaltına alındı

Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada, aralarında askeri personel, polis ve araştırma görevlilerinin de bulunduğu 42 kişi daha gözaltına alındı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, son günlerde aralarında polis, asker ve araştırma görevlilerinin de bulunduğu 42 kişi yakalandı.

Zanlılardan emniyette işlemleri biten 5 askeri personel, 2 polis memuru ve 4 öğretmenden oluşan 21'i, adliyeye sevk edildi.

Savcılık işlemleri sonrası sulh ceza hakimliğine gönderilen zanlılardan 4 askeri personel ve 3 öğretmenin de olduğu 13'ü tutuklandı, diğer 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aynı soruşturmada gözaltına alınan 14 polis memuru, 3 araştırma görevlisi ile birer yüzbaşı, astsubay, öğretmen, sağlık memurundan oluşun 21 zanlının da emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kentteki FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde Erzurum merkezli 5 ilde düzenlenen bir başka operasyonda zabıt katipleri ile FETÖ'nün sözde zabıt katiplerinden sorumlu imamlarından oluşan 12 kişi gözaltına alınmıştı. 

Etiketler: erzurum, fetö
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