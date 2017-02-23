Erzurum'da FETÖ davasnda karar

Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen ile kardeşi Salih Gülen'in de yargılandığı davada sanıklardan Samih Yalçın'a, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Firari sanıklar terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen, kardeşi Salih Gülen ile avukatlığını yapan ve kamuoyunda "Kemal Gülen" olarak tanınan Kevser Gülen'in de yargılandığı davanın Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmasına, önceki celselerde tahliye edilmesine rağmen itiraz üzerine yeniden tutuklanan sanık Samih Yalçın ile avukatı katıldı.

Sanık Yalçın, bir önceki celse cumhuriyet savcısının açıkladığı esas hakkındaki mütalaasına ilişkin diyeceklerinin sorulması üzerine, matbaadaki kutularda ele geçirilen ve polisin el koyduğu dava konusu malzemelerin Salih Gülen'e ait olduğunu anlattı. Yalçın, bu malzemeleri kendisinin işçi olarak çalıştığı iş yerine Salih Gülen tarafından getirildiğini söyledi.

Kutularda ne olduğunu önceden bilmediğini ileri süren Yalçın, "Kutudan çıkan kasetlerin çoğu tedavülden kalkmış kasetler. İzlenme gibi bir durumları yoktur." dedi.

Yalçın, matbaadaki yüzde 2'lik hissesinin tamamen temsili olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Matbaada imza yetkim bile yoktur. Yasa dışı işlem yapıldığı öne sürülüyor ama ben herhangi bir yasa dışı işlem yapmadım. Bilgisayarımda ele geçen görüntüler, izlerken kaydettiğim görüntülerdir. Devletin bekasına zarar verecek herhangi bir şey yapmadım. Ben çalışan işçiyim. Hiçbir zaman terör örgütü üyesi olmadım. Mağdurum."

Mahkeme, Sanık Samih Yalçın'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan verdiği 7 yıl 6 ay hapis cezasını, sabıkasız oluşu ve duruşmalardaki iyi halini göz önüne alarak 6 yıl 3 ay hapse çevirdi.

Heyet, yakalanamayan diğer sanıklar Fetullah Gülen ile kardeşi Salih Gülen'in dosyasının ise bu dava dosyasından ayrılmasına karar vererek, her iki sanık hakkındaki kırmızı bülten ve difüzyon mesajı kararının devamında hükmetti.