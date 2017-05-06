Erzurum'da dolu hayatı felç etti

Erzurum'da aniden başlayan yağmurun ardından etkili olan dolu, vatandaşın zor anlar yaşamasına neden oldu.

Havanın parçalı ve çok bulutlu olduğu kentte öğlen vaktinde başlayan yağmur, şiddetini artırmasının ardından yerini doluya bıraktı.

Hava sıcaklığının 16 derece olarak ölçüldüğü kentteki yağış hayatı da olumsuz etkiledi.

Yağmur ve doluya hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, çatı altlarına ve iş merkezlerinin girişlerine sığındı.

Yaklaşık 30 dakika süren yağış esnasında trafikteki araç sürücüleri de dolu nedeniyle ilerlemekte zorluk yaşadı.

Tahliye kanallarının yetersiz kalması nedeniyle oluşan su birikintileri nedeniyle yürümekte zorlanan vatandaşlar, sulardan atlayarak yollarına devam etti.