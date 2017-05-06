  • 06 MAYIS 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 21º
Kuvvetli Sağanak Yağışlı
Kuvvetli Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.552
    EURO 3.907
  • BIST 93928.39
    ALTIN 140.064
Buradasınız : » » Erzurum'da dolu hayatı felç etti

Erzurum'da dolu hayatı felç etti

Erzurum'da aniden bastıran dolu hayatı olumsuz yönde etkiledi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Erzurumda dolu hayatı felç etti

Erzurum'da aniden başlayan yağmurun ardından etkili olan dolu, vatandaşın zor anlar yaşamasına neden oldu.

Havanın parçalı ve çok bulutlu olduğu kentte öğlen vaktinde başlayan yağmur, şiddetini artırmasının ardından yerini doluya bıraktı.

Hava sıcaklığının 16 derece olarak ölçüldüğü kentteki yağış hayatı da olumsuz etkiledi.

Yağmur ve doluya hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, çatı altlarına ve iş merkezlerinin girişlerine sığındı.

Yaklaşık 30 dakika süren yağış esnasında trafikteki araç sürücüleri de dolu nedeniyle ilerlemekte zorluk yaşadı.

Tahliye kanallarının yetersiz kalması nedeniyle oluşan su birikintileri nedeniyle yürümekte zorlanan vatandaşlar, sulardan atlayarak yollarına devam etti.

Etiketler: erzurum, dolu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER