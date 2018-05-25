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Erzurum'da DEAŞ'ın 'sosyal medya' yapılanmasına operasyon: 8 gözaltı

Erzurum'da, terör örgütü DEAŞ'ın 'sosyal medya' yapılanmasına yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

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Erzurumda DEAŞın sosyal medya yapılanmasına operasyon: 8 gözaltı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi çalışmalarını sürdürüyor.

DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen zanlıların yakalanması için operasyon düzenlendi.

Özel harekat polislerinin de desteğiyle kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerindeki aramada, çok sayıda örgütsel doküman ve kitap ile dijital materyal ele geçirildi.

Emniyete götürülen zanlılar hakkında sosyal medyadan "Cumhurbaşkanına hakaret etmek", "terör örgütü propagandası" yapmak ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlarından yasal işlem başlatıldı. 

Kaynak: AA

Etiketler: sosyal medya, erzurum, DEAŞ
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