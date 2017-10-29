Erzurum'da DEAŞ operasyonu: 22 gözaltı

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ile Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçelerinde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda DEAŞ'ın kent yapılanması içinde bulundukları belirlenen ve hakkında yakalama kararı çıkarılan 22 zanlıyı gözaltına aldı.

Belirlenen adreslerde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca ile 86 mermi, "pala" olarak tabir edilen bıçak, dijital veriler ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.