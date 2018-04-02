Erzurum'da 42 göçmen yakalandı

Olay, sabah saatlerinde Erzurum’un Yakutiye ilçesi Tortum yolu üzerinde yaşandı. Polis ekipleri, kaçak göçmen taşıdığı tespit edilen iki minibüs için çalışma başlattı.

Uygulama noktasına giden öncü araç ve göçmenleri taşıyan minibüse "dur" ihtarı yapıldı. Uyarıları dikkate almayan minibüsün şoförü aracı polislerin üzerine sürerek uygulama noktasından kaçtı.

Kaçan minibüs takibe alınarak kısa süreli kovalamaca yaşandı. Birkaç kilometre sonra göçmenleri minibüste bırakarak yaya olarak kaçmaya çalışan zanlı yakalandı. Olayda 2 şüpheli, insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

12 kişilik minibüsten 42 göçmen çıktı

Zanlıların yakalanmasının ardından polis ekipleri, 12+1 kapasiteli minibüsten Afganistan ve Pakistan uyruklu 42 göçmen indirdi. Göçmenler belediye otobüslerine bindirilerek, adli işlemler için polis merkezlerine götürüldü.

"Türkçeyi Türk dizilerini izleyerek öğrendim"

42 kişilik göçmen gurubunda tek Türkçe bilen Pakistan uyruklu 14 yaşındaki A. T., 8 gün yürüdükten sonra yasa dışı yollardan Türkiye’ye girdiklerini anlatarak, "Ülkemizde savaş var, yoksulluk var. Çoğu ailemiz şehit düştü. Türkiye’ye para kazanmak için geliyoruz. Amacımız İstanbul’a gitmek. Paramız olmadığı için pasaport alamıyoruz, insan kaçakçıları vasıtasıyla geliyoruz. Türkçeyi Türk dizilerini, filmlerini izleyerek öğrendim. Polat Alemdar karakteri Türkçeyi öğrenmeme en büyük neden oldu. Türkiye’yi seviyorum" dedi.

Kaynak: İHA