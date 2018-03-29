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Erzurum'da 250 göçmen yakalandı

Erzurum'da yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen ve aralarında yaşlı kadın ile çocukların da olduğu 250 kaçak göçmen yakalandı.

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Erzurumda 250 göçmen yakalandı

Erzurum'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirler arası otobüs terminali yakınında kaçak göçmenlerin gruplar halinde yürüdüğü ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Ekipler, kaçak olarak yurda giren Afganistan ve Pakistan uyruklu 250 kaçak göçmeni yakaladı.

Otobüslerle Gölbaşı ve Gürcükapı polis merkezlerine götürülen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Aşkale ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.

Öte yandan bir vatandaşın gönderdiği yaklaşık 200 kişilik ekmek ve çikolatalar göçmenlere dağıtıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: kaçak göçmen, erzurum
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