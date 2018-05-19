Erzurum'da 24 yıl aradan sonra bekçiler yeniden görevde

Erzurum'da, Ramazanın ilk günü düzenlenen törende yemin eden bekçiler, 45 günlük eğitimin ardından göreve başladı. Bekçiler, sokakta devriye gezecek, olası bir olumsuz durumunda ilk müdahaleyi yaptıktan sonra bağlı oldukları polis merkezine gerekli bilgileri aktaracak. Birçoğu üniversite mezunu olan bekçiler, silah kullanabilecek, gözaltı ve yakalama yapabilecek. Erzurumlular uyurken sokakların huzurunu sağlayacak olan bekçiler, uzun bir aradan sonra kendilerini görenlere nostalji yaşattı. Vatandaşlar, bekçilerden Kemal Sunal'ın 'Bekçiler Kralı' filmindeki performansını beklediklerini söyledi.

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Yakup Özmen, polisliği düşünürken bekçi olduğunu söyledi. Göreve başladıktan sonra eski bekçilerle tanışma fırsatı bulduğunu ifade eden Özmen, "Başvurularımızı yaptık, sınava girdik ve kazandık. Halkın ve esnafın bize bakış açısı çok iyi. Gördükleri yerde halimizi hatırımızı soruyor ve gülümsüyorlar. Biz de memnun oluyoruz" diye konuştu.

Eğitimi birincilikle bitiren Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nden 2013 yılında mezun olan Süleyman İpek ise şunları söyledi:

"Emniyet ailesinin mensubu olmaktan gurur duyuyoruz. Görevlerimize başladık. Sürekli vatandaşlarla iletişim halindeyiz. Vatandaşlarla birebir sohbetlerde bulunuyoruz. Birbirimizi daha iyi tanımak açısından esnaf ve mahalle halkı ile sürekli diyalog halindeyiz. Geceleri yaşanabilecek herhangi bir asayiş olayına engel olmak açısından da sürekli uyarı anlamında düdüklerimizi kullanıyoruz. Çaldığımız düdüklerimizle 'biz varız' diyoruz."

Kaynak: DHA