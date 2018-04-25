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Erzurum'da 2 günde 125 yabancı uyruklu yakalandı

Erzurum'da, polisin son 2 günde yaptığı çalışmalarda, yurda yasa dışı yollarla giren 125 yabancı uyruklu yakalandı.

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Erzurumda 2 günde 125 yabancı uyruklu yakalandı

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Erzurum-Ağrı karayolu, Kuzey Çevre Yolu ve Nenehatun rampası mevkisi, Horasan ve Pasinler ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri de söz konusu ilçelerde kaçaklara yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, İran'dan yasal olmayan yollarla yurda giren 73 Afganistan ve Pakistan uyrukluyu yakaladı.

Kent merkezindeki Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğüne götürülen yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Aşkale ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.

Öte yandan, kentte dün yasa dışı yollarla yurda giren 52 yabancı uyruklu daha yakalandı.

Böylece kentte son 2 günde yakalanan yabancı uyruklu sayısı 125 oldu. 

Kaynak: AA

Etiketler: erzurum, polis, kaçak
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