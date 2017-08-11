  • 11 AĞUSTOS 2017, CUMA

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Erzurum'da 18 kaçak göçmen yakalandı

Erzurum'da yasa dışı yollardan yurda giren 18 yabancı uyruklu yakalandı.

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Erzurumda 18 kaçak göçmen yakalandı

Erzurum'da yasa dışı yollardan yurda giren 18 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollardan yurda giren yabancı uyrukluların Ağrı-Erzurum güzergahını kullanılarak batı illerine götürülmeye çalışılacağı istihbaratına ulaştı.

Bir ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Horasan ilçesinde Dellalhan Jandarma Karakol Komutanlığı görevlileriyle ortak operasyon düzenleyen ekipler, 18 yabancı uyruklu ile kaçak geçişe aracılık ettikleri iddiasıyla 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alının iki zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

Etiketler: erzurum, kaçak
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