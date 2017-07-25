Erzurum'da 123 kaçak yakalandı

Erzurum'un Aziziye ilçesinde, yasa dışı yollardan yurda giriş yapan yabancı uyruklu 123 kişi ile onlara aracılık yapan 4 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışması sonucu, göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin yasa dışı yollardan yurda giriş yapan yabancı uyruklu kişileri, Ağrı- Erzurum üzerinden yurdun batısındaki illere götürmeye çalıştığı belirlendi.

Bu bilgi üzerine İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Aziziye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşık bir aylık teknik ve fiziki takibin ardından kaçak olarak yurda giren yabancı uyruklu 123 kişi ile bunlara aracılık yapan 4 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.

Kaçakların kullandığı bir araca da el koyan jandarma, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 102. maddesi gereğince kişi başı 2 bin 507 liradan toplam 308 bin 361 lira idari para cezası uygulanan kaçakları, Erzurum Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim etti.

Jandarmadaki işlemleri sonrası adli makamlara sevk edilen 4 göçmen kaçakçılığı organizatörü ise tutuklandı.