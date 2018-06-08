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Erzurum'da 1 PKK/KCK'lı terörist yakalandı

Erzurum Karayazı'da düzenlenen operasyonda 1 terörist yakalandı.

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Erzurumda 1 PKK/KCKlı terörist yakalandı

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Bingöl'deki bir operasyonda ele geçirilen dokümanlar ile dijital verilerin incelenmesi sonucu Antalya üzerinden terör örgütü PKK/KCK'nın kırsal alan kadrosuna katıldığı anlaşılan terörist T.M'nin Erzurum'un Karayazı ilçesine geldiği bilgisine ulaştı.

Yürütülen istihbarat çalışması sonucu terörist T.M'nin ilçede saklandığı evi tespit eden ekipler, özel harekat polislerinin de desteğiyle eve operasyon düzenledi.

Operasyonda terör örgütü PKK/KCK mensubu T.M, gözaltına alındı. Evindeki aramada bir pompalı tüfek ile bu silaha ait çok sayıda mermi ele geçirilen terörist, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

T.M'nin, 2004 yılında terör örgütünün yurt dışı kamplarında siyasi, askeri ve ideolojik eğitim aldığı belirlendi. 

Kaynak: AA

Etiketler: erzurum, karayazı, terörist
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