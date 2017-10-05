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Erzurum ve Van'da uyuşturucu operasyonu

Erzurum ve Van'da düzenlenen operasyonda, uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları ileri sürülen 4 kişi tutuklandı.

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Erzurum ve Vanda uyuşturucu operasyonu

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, Erzurum'da oturan E.D'nin uyuşturucu madde temin etmeye çalıştığı tespit edildi.

E.D'nin Van'dan Erzurum'a gelen F.T. ve C.S'yi kurye olarak kullandığını belirleyen ekipler, söz konusu şüphelileri takibe aldı.

Takip sonucu F.T. ile C.S'nin Erzurum'a geldiğini saptayan polis, bu kişilerle E.D'yi kentin Pasinler ilçesinde gözaltına aldı. Zanlılardan 3 kilo 674 gram toz esrar ele geçirildi.

Genişletilen çalışmalar sonucu uyuşturucu maddeyi Van'da temin ettiği belirtilen A.A.B. de söz konusu ilde yakalanıp Erzurum'a getirdi.

Adliyeye sevk edilen ve biri yabancı uyruklu olan 4 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Etiketler: erzurum, Van, uyuşturucu operasyonu
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