Erzurum ve Iğdır'da hava ulaşımına kar engeli

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) yetkililerinden alınan bilgiye göre, Erzurum'da gece saatlerinde başlayıp sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışının görüş mesafesini düşürmesi ve pistin karla kaplanması sebebiyle uçak seferlerinde aksamalar yaşandı.

İstanbul ve Bursa'dan kalkan uçaklar, olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzurum Havalimanı'na inemedi.

İstanbul-Erzurum seferini yapan yolcu uçağı Erzincan Havalimanı, Bursa-Erzurum seferini yapan bir başka uçak ise Elazığ Havalimanı'na yönlendirildi.

Hava ulaşımının normale dönmesi için ekiplerin havalimanının pistindeki kar temizleme çalışması sürüyor.

Iğdır'da da etkili olan yoğun sis yüzünden Iğdır Havalimanı'ndan yapılması planlanan tüm seferler iptal edildi.

Iğdır ile İstanbul ve Ankara arasındaki karşılıklı uçuşlar, kötü hava şartları yüzünden yapılamadı. AA