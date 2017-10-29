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Erzurum ve Ağrı'da kar yağışı etkili oldu

Erzurum'un Karayazı ve Ağrı'nın Eleşkirt ilçelerinde, yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

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Erzurum ve Ağrıda kar yağışı etkili oldu

Karayazı'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi beyaza büründü.

Kar kalınlığının 5 santimetreyi bulduğu ilçede hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, araçlar da ilerlemekte güçlük çekti.

Ağrı

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde günboyu etkili olan sağanak, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Etkili kar yağışı nedeniyle araçların üzeri karla kaplandı.

Ağrı-Erzurum karayolu Sarıcan Deresi ve Sac Dağı mevkisinde ise kar yağışı tipiye dönüştü.

İlçe sakinlerinden Fuat Öztürk yaptığı açıklamada, kışın bu yıl erken geldiğini ve hava sıcaklıklarının da düştüğünü belirterek, "Ekim ayında kar yağıyor. Mutlu olduk ama kış zor geçecek gibi görünüyor." dedi.

Etiketler: erzurum, ağrı, Kar yağışı
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