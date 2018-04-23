Erzurum merkezli FETÖ operasyonu: 20 gözaltı

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, örgütün mahrem askeri yapılanmasında yer aldıkları anlaşılan örgüt mensuplarının yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Bu çerçevede Erzurum'un yanı sıra İstanbul, Ankara, Adana, Samsun, Sakarya, Van, Afyonkarahisar ve Edirne'de eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, görevden uzaklaştırılan binbaşı, yüzbaşı ve üsteğmenlerin de aralarında olduğu 20 muvazzaf subay ve astsubayı gözaltına aldı.

Darbe girişiminden sonra örgütsel faaliyetleri yürüttü

Erzurum'daki 9. Kolordu Komutanlığı'nda görevliyken gözaltına alınan bu kişilerden üsteğmen R.T'nin terör örgütünün mahrem yapılanmasında önemli bir görevde bulunduğu ancak 15 Temmuz'daki darbe teşebbüsünün ardından gizlenmeyi başararak örgütsel faaliyetlerin koordinasyonunu sağladığı öğrenildi.

Sabit hat üzerinden iletişim kurdular

Terör örgütünün sözde mahrem imamlarıyla irtibat halinde oldukları tespit edilen zanlıların terör örgütü bünyesindeki faaliyetlerini gizli tutmak amacıyla "sabit hat" üzerinden birbirleriyle bağlantı kurdukları belirlendi.

Zanlıların adreslerindeki aramalarda çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi. İl dışındaki zanlılar Erzurum'a getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların işlemleri sürdürülüyor.

Kaynak: AA