  • 03 TEMMUZ 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 4.675
    EURO 5.449
  • BIST 96588.2
    ALTIN 188.31
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Erzurum merkezli FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

Erzurum merkezli FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

9 ilde Erzurum merkezli FETÖ operasyonunda, aralarında yüzbaşı, teğmen ve astsubayların da olduğu 13 kişi gözaltına alındı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Erzurum merkezli FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü FETÖ'nün faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, örgütün "askeri mahrem yapılanması" ile ilişki ve irtibatları tespit edilen ve aralarında yüzbaşı, teğmen, astsubay, uzman çavuş, askeri sivil memur ve askeri okuldan ihraç edilen bir öğrencinin de olduğu zanlıların yakalanması için operasyon düzenledi.

Erzurum'un yanı sıra Ankara, İstanbul, Şırnak, Gaziantep, Mardin, Kayseri, Balıkesir ve Hakkari'de eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 12'si muvazzaf asker olan 13 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilen şüpheliler, soruşturmanın yürütüldüğü Erzurum'a getirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerine başlandığı belirtildi. Hakkında yakalama kararı bulunan 2 kişinin ise arandığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler: mahrem yapılanma, fetö, erzurum, askeri
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER