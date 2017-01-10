Erzurum merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla örgütün finansal yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Erzurum, İstanbul ve Trabzon'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 21 zanlıdan 18'i yakalandı.

Erzurum'da gözaltına alınan zanlılar, Palandöken Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Terör örgütüne maddi destek sağladığı ve faaliyet yürüttükleri iddiasıyla İstanbul ve Trabzon'da gözaltına alınan zanlıların da işlemlerinin ardından Erzurum'a getirileceği öğrenildi.

Aranan 3 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.